هل حاول "أردوغان" التقرُّب من "ترامب" وولي العهد على حساب البروتوكول؟ صورة كشفته

بادل مكانه بموقع الرئيس الصيني بطريقة أثارت الاستغراب

أثار وقوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ في موقع الرئيس الصيني، جوار الرئيس الأمريكي، وولي العهد، في الصورة التذكارية لقمة العشرين، استغراب المتابعين وحيرتهم.

فقد أظهرت خريطة لموقع وقوف كل زعيم في الصورة التذكارية المعتادة قبل انعقاد جلسة القمة موقع الرئيس التركي على الجانب الآخر من الصورة، جوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ والرئيس الكوري مون جي إن؛ إلا أن الرئيس التركي لم يلتزم بموقعه الذي يفرضه البروتوكول؛ ليقف جوار "ترامب" وولي العهد.

وأظهر مقطع فيديو توجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ لاحتلال موقعه بحسب البروتوكول، ليجد "أردوغان"؛ قد سبقه إليه؛ ليكتفي بالسلام على الرئيس الأمريكي، وإلقاء نظرة عابرة على موقعه الأصلي، قبل أن يذهب ليأخذ مكاناً إلى جوار "بوتين"؛ وهو الموقع الذي كان من المُفترض أن يقف فيه الرئيس التركي.

ومنعاً لحدوث أيّ نوع من الالتباسات أو الخلل في ظهور الصورة التذكارية بالبروتوكول المتبع، فقد أعدّ القائمون على الحدث خريطة لأماكن الوقوف ومواقع الزعماء وفق بروتوكول معين، ويطلع عليها القادة والزعماء قبل التقاط الصورة.