اللواء المتقاعد "برغش الزويمل" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اللواء الركن متقاعد برغش بن فيحان الزويمل -رحمه الله- اليوم السبت ١١ جمادى الأولى 1442هـ؛ ويوارى جثمانه الثرى يوم غد الأحد في الرياض.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الراحل، وابنَيْه (تركي وسعود)، وإخوانه، وأقاربهم. كما تعزي زملاءه في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي كافة.

تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.

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26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 10:09 PM

اللواء المتقاعد "برغش الزويمل" في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقل إلى رحمة الله اللواء الركن متقاعد برغش بن فيحان الزويمل -رحمه الله- اليوم السبت ١١ جمادى الأولى 1442هـ؛ ويوارى جثمانه الثرى يوم غد الأحد في الرياض.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الراحل، وابنَيْه (تركي وسعود)، وإخوانه، وأقاربهم. كما تعزي زملاءه في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي كافة.

تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.

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