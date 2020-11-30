الفلكي "الزعاق": ظهور نبات الباذر في "المربعانية" يعتمد على برودتها

بعد أن ظهر مبكراً هذا العام خلال الأسابيع الأولى من الوسم

قسّمَ الفلكي الدكتور خالد الزعاق، نبات الباذر الذي يعتبر أول الإنبات إلى قسمين، "باذر الوسم" و"باذر المربعانية".

وذكر "الزعاق" أن أول الوسم يظهر الباذر في الأسبوع الأول، وآخر الوسم يظهر الباذر خلال الأسبوع الثاني، مضيفاً: "أما باذر المربعانية فمن أولها إلى منتصفها، حيث يظهر الباذر خلال الأسابيع من الأول إلى الثالث".

وأشار إلى أن ظهور الباذر يعتمد على برودة المربعانية؛ فإذا كانت المربعانية باردة في أولها فإن الباذر يتأخر إلى الأسبوع الثالث نظراً لبرودة الجو.

وقال: "من منتصف المربعانية إلى دخول شباط لن يظهر نبات الباذر، لأن الأرض تكون باردة، والماء يتوقف بالجريان وعود الأشجار، ولذلك تتأصل النبتة بالتربة".

وأضاف: "إذا تجمدت المربعانية، أو كانت باردة فإن النبتة لا تعلو لأعلى لكنها تتشبث بالأرض حتى إذا جاء برد الشبط فإن النبتة لا تهلك، أي يكون عندها مناعة ضد برد الشبط المهلك"، مستشهداً بـ"الأوّلين" الذين كانوا يستبشرون بتجمّد الماء في أحواض النخيل.

وبحسب الفلكي "الزعاق" فإن نهاية الوسم، وبداية المربعانية سيكون يوم الخميس المقبل 3 ديسمبر 2020م، حيث ينتهي الوسم الذي يكمل 52 يوماً، وتبدأ المربعانية التي تستمر 39 يوماً، ويأتي بعدها الشبط 26 يوماً.



يُشار إلى أن نبات الباذر ظهر مبكراً هذا العام خلال الأسابيع الأولى من الوسم، بعد أن توسّمت الأرض بالأمطار المتوسطة والجزيرة على مناطق المملكة ولله الحمد.



