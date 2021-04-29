لتخفيف رد الفعل حول "واقعة الأريكة".. تركيا تغازل رئيسة المفوضية الأوروبية

بعدما تركت واقفة في اجتماع مع أردوغان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، إن واقعة البروتوكول التي حدثت خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، إلى أنقرة، سببها حالة الإهمال وعدم التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الخارجية أن أنقرة سعيدة بأن تترأس المفوضية الأوروبية امرأة، ودعت المؤسسات الأوروبية للتوصل “لتوافق” بينها لتجنب زلات مماثلة في البروتوكول في المستقبل.

ولفت بيلغيتش إلى أن الجدل الدائر حول الحادثة، ليس له علاقة لا بجنس الضيف ولا بهويتها الأوروبية ولا باتفاقية إسطنبول حول المرأة، مشدداً على أن “البحث عن قصد أو سوء نية في هذا الأمر، لا معنى له”.

وأشار إلى أن تركيا لها تاريخ متجذر في التقاليد الدبلوماسية، مبيناً أن الحادثة هي نتيجة حالة الإهمال وعدم التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وفق صحيفة زمان التركية: “تركيا قامت بفعل ما طلب منها بخصوص البروتوكول، من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي”، لافتاً إلى أن الجدل في هذا الخصوص، مصدره من داخل أروقة الاتحاد.

وأعرب عن أسفه لاستمرار بعض الدول والساسة في الاتحاد الأوروبي، باستغلال الحادثة لغايات سياسية أو ربطها بالتمييز ضد المرأة.

وتركت فون دير لاين، أول سيدة تترأس المفوضية الأوروبية، واقفة خلال اجتماع عقد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، الذي جلس على المقعد المجاور للمضيف.