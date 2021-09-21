تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.

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21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:17 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.

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