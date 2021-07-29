"الحج" تجدد: غير مسموح للأطفال بالجلوس في ساحات المسجد الحرام

جددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على منع دخول الأطفال وجلوسهم في الساحة الخارجية للمسجد الحرام.



جاء ذلك في ردٍّ على سؤال حول ما إذا كان يُسمح للأطفال من عمر سنتين إلى سبع سنوات بالجلوس في الساحة الخارجية للحرم المكي الشريف؛ لتجيب وزارة الحج، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، بالقول: "غير مسموح دخول الأطفال للساحات أو المسجد الحرام".