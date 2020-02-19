وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم"

قال: فيها تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف الموجات الباردة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.

وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.

حالة الطقس الأرصاد

52

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 12:00 PM

قال: فيها تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف الموجات الباردة

وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 20,810

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة.

وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020