"البحر الأحمر" توقع مذكرة تفاهم بهدف النهوض بالقطاع الزراعي في المشروع

الشركة تدفع بعجلة التنمية المجتمعية من خلال شراكاتها الإستراتيجية

وقّعت شركة البحر الأحمر مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمار الاجتماعي "إثمار" ومؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، بهدف النهوض بالقطاع الزراعي في منطقة مشروع البحر الأحمر، وتوفير مختلف الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي.

ووقّع مذكرة التفاهم من طرف شركة البحر الأحمر الرئيس التنفيذي لمشروع أمالا والبحر الأحمر جون باغانو، ومن طرف شركة "غروس" رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية إبراهيم محمد السبيعي، فيما وقّع الاتفاقية من جهة شركة "إثمار" نائب رئيس مجلس الإدارة فارس أحمد حمدان البلوي.

وأكّد "جون باغانو"، أن شركة البحر الأحمر تفخر بتوقيع هذه المذكرة مع أبرز مؤسسات الاستثمار الاجتماعي وأكثرها ابتكاراً في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكات ستحرز تقدماً ملموساً على صعيد مبادرات التنمية المجتمعية.