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بعد التوقف بسسب فيروس كورونا لأكثر من شهرين

رئيس الوزراء الإسباني: 8 يونيو موعد منتظر لدوران عجلة الدوري

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن منافسات دوري كرة القدم ستعود اعتباراً من الثامن من يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الجاري، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19".