مدير عام "الموارد البشرية" بجازان يكرّم "المهندس الفيفي"

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة جازان المهندس أحمد محمد القنفذي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة محسن العنبري, المهندس محمد سالم الفيفي؛ نظرًا لجهوده المبذولة وتفانيه في أداء الواجبات الموكلة إليه، آملين منه بذل المزيد من العطاء والمثابرة في أداء مهامه، ومن الله التوفيق.