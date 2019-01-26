"فتح" يكشف حجم أضرار قصف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر

طالب بنقل المخازن إلى المحافظات المحررة

كشف وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم (السبت) أضرار استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون، لمطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة، موضحًا أن القصف تسبب في أضرار كبيرة في اثنين المخازن، وإتلاف كميات كبيرة من القمح.

وطالب "فتح" في تصريح صحفي لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، باتخاذ آليات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لحماية مخازن الغذاء في الحديدة، والعمل على نقل المخازن إلى المحافظات المحررة تلافيًا للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها الميليشيا على مخازن الغذاء في تلك المحافظة.

ودعا الوزير اليمني إلى استخدام الموانئ، والمنافذ في المحافظات المحررة لاستقبال الشحنات الإغاثية وتخزينها، وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدمة من اللجنة العليا للإغاثة التي أقرها معظم المانحين.

واستغرب "فتح" من بيان المنسقة الإنسانية الذي لم يدن الميليشيا الانقلابية بوضوح، رغم أن كل الأدلة تشير إلى قيام المليشيات بقصف تلك المخازن.