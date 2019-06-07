"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الدفاع المدنى طالب بتوخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمندق، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.