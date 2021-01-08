ألمانيا تسجل 31849 إصابة جديدة بكورونا و1188 وفاة خلال يوم واحد

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31849 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و1188 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.866.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 38795 حالة وفاة.