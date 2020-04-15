شاهد.. أمطار الافلاج تسيل الأودية وتجري الشعاب

شهدتها المحافظة أمس.. غزيرة وشملت القرى والهجر

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الشعاب وبعض الأودية.

وشملت الأمطار التي شهدتها الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء: ليلى والهدار والأحمر والبديع والغيل والنايفية والسيح وغيرها من قرى وهجر المحافظة، سال على أثرها بعض الأودية منها: وادي الهدار وشعاب الأحمر والغيل وستارة وغيرها من الشعاب بالمحافظة.