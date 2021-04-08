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في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضربه بثلاثية .. الرائد يضاعف الجراح والجماهير تردد: "آه .. لي"!

ضاعف الرائد جراح مستضيفه الأهلي، حينما أسقطه 3 / 2, وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ، في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



بتلك النتيجة صعد الرائد للمركز الثامن برصيد 32 نقطة، خلف الأهلي السابع 35 نقطة.



الشوط الأول سجل الضيوف حضورًا مميزًا قادهم للتقدم بثلاثية، جاءت عن طريق كريم البركاوي من ركلتي جزاء عند الدقائق 16،25 ، وأضاف "جوم" الهدف الثالث برأسية رائعة للرائد عند الدقيقة 28، بعد استثماره لعرضية "مارين"، اكتفى حارس الأهلي محمد العويس بمشاهدة الكرة وهي تلج الشباك.



وفي الشوط الثاني شارك بدلاء الأهلي اللاعبون عمر السومة وسلمان المؤشر ومهند عسيري، بغية تعديل النتيجة والعودة للمباراة.



وعند الدقيقة 64 أضاع "ميتريتا" فرصة تقليص الفارق للأهلي، بعد تسديدة كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر لحارس الرائد عز الدين دوخة إلى خارج الملعب.



لكن مهند عسيري استطاع عند الدقيقة 72 من تقليص الفارق للأهلي بإحرازه الهدف الأول ، بعد عرضية السومة.



وفي الدقيقة 91 احتسب حكم اللقاء شكري الحنفوش ركلة جزاء للأهلي، تقدم لتنفيذها عمر السومة والذي أسكنها داخل شباك الرائد كهدف ثانٍ للأهلي، لم يكن كافيًا لتعديل النتيجة.