أمانة جدة تعقد لقاءات مع الطلاب والطالبات لاستقطاب المواهب

للوصول للعدد المستهدف من المتطوعين بما يحقق طموحاتهم

نظّمت أمانة محافظة جدة زيارةً لجامعة "حكمت" وكلية "البترجي"، وعقدت لقاءات مع الطلاب والطالبات؛ لتسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المواهب واحتساب عدد ساعاتهم التطوعية.

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده: إن الأمانة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين، بما يحقق طموحاتهم وإبراز مواهبهم، حيث تتيح الأمانة كل فرص الدعم للمتطوعين والمتطوعات، بمختلف ميولهم الإبداعية وفق رؤية 2030.

ولتفعيل استراتيجيتها مع القطاع العام والخاص والهادفة لتنظيم العمل التطوعي من خلال الشراكات مع الجامعات والكليات وقطاعات التعليم؛ بهدف استقطاب المواهب من الطلاب والطالبات.