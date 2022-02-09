مستشفى "سليمان الحبيب" يشارك في معرض المؤتمر الدولي لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية بجامعة الأميرة نورة

بهدف نشر الثقافة الصحية وتعزيزها في البيئات التعليمية إضافة إلى تعريف الزوّار بإستراتيجياتها الطموحة

إيماناً منها بأهمية تهيئة بيئة تعليمية صحية لأجيال المستقبل، قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالمشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية الذي أُقيم أخيراً، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

واستهدفت مشاركة المجموعة نشر الثقافة الصحية وتعزيزها في البيئات التعليمية، إضافة إلى تعريف الزوّار بإستراتيجياتها الطموحة من أجل الوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة، وكذلك إسهاماتها للارتقاء بالقطاع الصحي، وفق موجهات رؤية المملكة 2030 الساعية للوصول إلى مجتمع صحي آمن.

وشهد جناح المجموعة بالمعرض الذي وجد إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من قِبل الطلاب والزائرين والمشاركين في المؤتمر، حيث قدم عرضاً تعريفياً عن أنشطة مجموعة د. سليمان الحبيب، العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كافة التخصصات الطبية، ولاسيما الدقيقة منها، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، والجهود الخاصة بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن برنامجها الوطني "التدريب المنتهي بالتوظيف"، وتجربة المجموعة المتميزة في توطين الوظائف، إضافة إلى التعريف بنشاط أكاديمية د. سليمان الحبيب وبرامجها التدريبية التي وصلت إلى 21 برنامجاً، وكذلك عدد من التخصصات التمريضية، وتسليط الضوء على دور المجموعة في دعم الأبحاث العلمية والطبية، من خلال إصدار مجلة د. سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، التي تبلغ قيمتها مليوناً ونصف المليون ريال سنوياً، وتم تخصيص جزءٍ منها للباحثين من الناشئين والطلبة.

كما قدّم العارضون بالجناح شرحاً عن جهود المجموعة في مجال المسؤولية المجتمعية، وأنشطتها التوعوية والتثقيفية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وسط كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي وغيرها، بالمدارس والكليات والجامعات والمعاهد، ونحوها من التجمعات، للوصول إلى مجتمع صحيح ومعافى يسهم كل فرد فيه بكامل طاقته في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.

وفي اليوم الختامي للمعرض، وجّه الدكتور علي العمري مدير إدارة برنامج صحة نورة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الشكر لمجموعة د. سليمان الحبيب، والقائمين على أمر الجناح بالمعرض من الكفاءات التمريضية الوطنية، وأشاد بجهودهم، حيث تم تكريمهم من قِبل اللجنة المنظمة، وأثنى على دورهم في إنجاح المعرض.