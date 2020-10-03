الرئيس الصيني يتمنى الشفاء لـ"ترامب" و"ميلانيا"

عبر رسالة بعث بها هو زوجته إلى نظيره الأمريكي

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم السبت، عبّر فيها عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية إن "شي" وزوجته بينغ ليوان، أعربا في الرسالة، عن تعاطفهما مع "ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا" وقالا إنهما "يأملان في الشفاء العاجل لهما".

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03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 02:56 PM

عبر رسالة بعث بها هو زوجته إلى نظيره الأمريكي

الرئيس الصيني يتمنى الشفاء لـ"ترامب" و"ميلانيا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم السبت، عبّر فيها عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية إن "شي" وزوجته بينغ ليوان، أعربا في الرسالة، عن تعاطفهما مع "ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا" وقالا إنهما "يأملان في الشفاء العاجل لهما".

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