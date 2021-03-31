خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة

قالوا: غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات، بحسب "الفرنسية".

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يُظهر أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى".

منظمة الصحة العالمية

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31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442 03:23 PM

قالوا: غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات

خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات، بحسب "الفرنسية".

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يُظهر أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى".

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منظمة الصحة العالمية

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