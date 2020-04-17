أحدث إحصاءات كورونا عربيًّا.. السعودية تتصدر القائمة بـ6.380 مصابًا و83 وفاة

الإمارات الثانية بـ5.825 إصابة و35 وفاة.. وقطر الثالثة بـ4.103 إصابات و7 وفيات

طبقًا لأحدث إحصاءات عن فيروس كورونا، لوكالة "رويترز" نشرتها الجمعة، فإن ثلاث دول خليجية تتصدر الدول العربية بعدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ فيما سجلت الجزائر أعلى عدد وفيات.

ووفق الأرقام التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ6.380 مصابًا، و83 حالة وفاة، تلتها الإمارات بـ5.825 إصابة و35 وفاة؛ فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4.103 إصابات و7 وفيات.

وسجلت مصر 2.673 إصابة و196 حالة وفاة، المغرب 2.283 إصابة و190 وفاة، الجزائر 2.268 إصابة و348 حالة وفاة، البحرين 1.698 إصابة و7 حالات وفاة، الكويت 1.524 إصابة و3 وفيات، العراق 1.434 إصابة و80 وفاة، سلطنة عمان 1019 إصابة و4 وفيات، تونس 822 إصابة و37 وفاة، لبنان 663 إصابة و21 وفاة، جيبوتي 591 إصابة وحالتي وفاة، الأردن 402 إصابة و7 وفيات، الأراضي الفلسطينية 374 إصابة وحالتي وفاة، الصومال 80 إصابة و5 وفيات، ليبيا 48 إصابة ووفاة واحدة، سوريا 33 إصابة وحالتي وفاة، السودان 32 إصابة و5 وفيات، وموريتانيا 7 إصابات وحالة وفاة واحدة.

وكانت "رويترز" قد أفادت بأن عدد المصابين حول العالم تجاوز 2.1 مليون شخص في 210 دول، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 143 ألفًا.