رئيس جواتيمالا: مهاجرون كثيرون على طائرة قادمة من أمريكا مصابون بكورونا

اختبارات أُجريت على 12 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًّا في الطائرة

أكد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، أن عددًا كبيرًا من المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة الذين كانوا على متن طائرة قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب بفيروس كورونا.



وقال في كلمة عبر التلفزيون الليلة الماضية: إن الاختبارات التي أُجريت على 12 شخصًا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا.



وأضاف أن طائرة كانت تحمل 73 جواتيماليًّا غادرت الولايات المتحدة إلى جواتيمالا سيتي يوم الاثنين.