تأجيل مباريات فريق الخليج في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل جميع مباريات نادي الخليج بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى حتى إشعار آخر.

وقالت اللجنة في بيانها:" تأتي هذه الخطوة وفقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فايروس كورونا وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة آخر مستجدات الفايروس.