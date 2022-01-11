19 يناير موعد منتظر لقمة باريس سان جيرمان ونظيره نجوم النصر والهلال

مباراة كأس موسم الرياض على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، عن مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نجوم نادي النصر والهلال.



وكشفت الهيئة العامة للترفيه، موعد القمة المنتظرة في كأس موسم الرياض، سيكون يوم الأربعاء 19 يناير، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويشارك الفريق الباريسي بكامل نجومه في هذه المباراة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بالإضافة إلى الفرنسي كليان مبابي.

ومن المقرر أن يضم فريق النصر والهلال، الفرنسي قوميز، والبرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا، والمالي ماريجا، بالإضافة إلى عدة أسماء من أبرز النجوم المحليين في الفريقين.

وكان من المقرر أن يقود المدرب الفرنسي، آرسين فينجر، فريق نجوم النصر والهلال، إلا أن هيئة الترفيه، أعلنت في بيان صحفي عن إنهاء الارتباط بالمدرب الفرنسي.

وقالت الهيئة في بياناتها: "تعلن الهيئة العامة للترفيه إنهاء الارتباط بالمدرب آرسين فينغر الذي تعذر حضوره لأسباب خارجة عن إرادته في المباراة المنتظرة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر يوم الأربعاء 19 يناير".

‏وأتم البيان: "وسيعلن معالي رئيس مجلس الإدارة عن اسم المدرب البديل قريبًا".