"المروحية التركية المحطمة".. مصرع 11 عسكرياً وهذه نتائج التحقيق الأولى

"أردوغان" حضر مراسم تشييع الجنود الذين قتلوا جراء الحادث بولاية "بيتليس"

أصدرت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، بياناً حول تحطم طائرة عسكرية جنوب شرقي البلاد، وهو ما أسفر عن مصرع 11 عسكريا.

ووفق "سبوتنك"، قالت الوزارة في بيان مقتضب نقلته قناة "تي آرتي" العربية (حكومية)، إن "التحقيقات الأولية لم ترصد أية علامات انفجار أو حريق في منطقة تحطم المروحية العسكرية".

وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقيمت، في وقت سابق اليوم الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة، مراسم تشييع الجنود الذين قتلوا جراء تحطم مروحيتهم في ولاية "بيتليس" جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، ما أسفر عن مصرع 11 عسكريًا، وإصابة اثنين آخرين.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار: إن الحادث ناجم عن "الأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ".

