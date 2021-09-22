الحارثي: نفخر ببطولات أبناء المملكة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن تراب بلادنا الغالية

بمناسبة اليوم الوطني الـ91

رفع مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، باسمه ونيابة عن منسوبي الصندوق، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الأصيل بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال: "تشهد المملكة ولله الحمد نمواً وازدهاراً في كافة المجالات والأصعدة بخطوات ثابتة وخطط حكيمة، بقيادة رشيدة منذ عهد المؤسس المغفور له - بإذن الله تعالى - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى هذا العهد المبارك عهد الرؤية الطموحة والتطور الشامل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -.

وأضاف: "في ذكرى يومنا الوطني 91 نفخر ونعتز ببطولات وتضحيات أبناء المملكة الأبطال من الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم للدفاع عن تراب بلادنا الغالية. فهؤلاء البواسل قد عززوا مفاهيم الإيمان الراسخ وحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، فهم نماذج ناصعة لقيم المواطنة الصادقة ومنازل الشرف العالية.

وأوضح الحارثي أنه بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق؛ تم الانتهاء مؤخرًا من وضع الاستراتيجية العامة للصندوق، الهادفة إلى إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتوفير حياة كريمة مستدامة وآمنة لهم؛ حيث حرصت الاستراتيجية على وضع خطة شاملة لتنمية مصادر تمويل الصندوق، من الهبات والأوقاف والأوعية المختلفة التي يستثمر فيها بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة وضمان توفير أعلى مستويات الجودة لتشمل مختلف مناحي حياة مستفيدي الصندوق.

كما بين أن الصندوق وضمن خطته الاستراتيجية سيوقع سلسلة اتفاقيات وشراكات خلال الفترة القادمة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، بهدف تعزيز روابط التعاون وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق في عون ورعاية الفئات المستفيدة من خدماته وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وفي ختام تصريحه أكد الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بأن الصندوق سيمضي قدماً في تحقيق أهدافه وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة لتوفير أعلى درجات الاهتمام والرعاية والعون لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

ودعا أن يحفظ الله هذه الأرض المباركة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وأن يعيد الله علينا هذه المناسبة الوطنية الغالية وبلادنا تنعم بمزيد من التقدم والنمو.