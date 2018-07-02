إحباط 6 محاولات لتهريب مواد مخدرة وحبوب محظورة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

‏‫كشفها وأحبط محاولة تهريبها جمرك المطار

أحبطت الجمارك السعودية في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، 6 محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة بلغ وزنها (2.013) ألفين وثلاثة عشر جراماً من مادة "الهيروين" المخدرة و(1.401) ألفاً وأربعمائة وجراماً واحداً من مادة "الشبوا" المخدرة، كما تم ضبط كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة بلغت (654.5) ستمائة وأربعة وخمسين جراماً ونصف الجرام، بالإضافة لكمية من حبوب "الترامادول" المحظورة بلغ عددها (1.440) ألفاً وأربعمائة وأربعين حبة، عُثِر عليها مخبأة مع ركاب رحلات كانت قادمة إلى المملكة.

وحول تفصيل ذلك، يقول بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي: إنه تم ضبط هذه الكميات من الممنوعات من خلال ست محاولات لتهريبها؛ حيث إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة؛ اشتبه المراقب الجمركي في حقيبة السفر الخاصة بأحد الركاب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثِر بداخلها على كرتونين خاصين بالأدوية، عُثر بداخلهما على كمية من حبوب "الترامادول" المحظورة بلغ عددها (1.440) حبة.

وأوضح "الرحيلي" أنه بالمحاولة التالية تم ضبط كمية من مادة "الشبوا" المخدرة بلغت (1.401) جرام، عثر عليها مخبأة داخل حقيبة سفر خاصة بأحد المسافرين بعد وضعها داخل علبتين خاصتين "بحليب أطفال"، واستحداث قواعد لها ووضع الكمية بداخلها، وبعرض صاحبها على التفتيش الذاتي وعلى جهاز فحص الأحشاء، عُثِر على كمية من مادة "الهيروين" المخدرة داخل عدد (63) كبسولة تحتوي جميعها على (460) جراماً وُجدت داخل أحشاء المسافر.

وأضاف "الرحيلي" أنه تم ضبط 4 محاولات بنفس طريقة التهريب؛ حيث بلغت الكمية في المحاولة الأولى (681.5) ستمائة وواحداً وثمانين جراماً ونصف جرام، وفي المحاولة الثانية بلغت (490.5) أربعمائة وتسعين جراماً ونصف الجرام، وتم ضبط كمية أخرى بلغت (381) جراماً؛ وذلك داخل إجمالي عدد (155) كبسولة جميعها تحتوي على مادة "الهيروين" المخدرة؛ فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الأخيرة (58) كبسولة تحتوي جميعها على (654.5) ستمائة وأربعة وخمسين جراماً ونصف الجرام من مادة "الكوكايين" المخدرة؛ حيث كانت جميع المحاولات مخبأة داخل أحشاء ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة؛ مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.