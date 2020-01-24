تنبيهان متقدمان للشرقية وحائل.. أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

نشاط للرياح بالمدينة المنورة.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين للمنطقة الشرقية وحائل وتنبيهاً لمنطقة المدينة المنورة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن، وبدأت الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل، ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والسليمي والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الحالة الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت.

ونبهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة وخيبر، وتبدأ الحالة الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت.