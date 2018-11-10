الرئيس اللبناني يتعهد بإيجاد حل لتعقيدات تشكيل الحكومة

قال: لن نترك جهدًا إلا وسنبذله في هذه المرحلة

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (السبت)، بإيجاد حل لتعقيدات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية.

ووفقًا لـ"رويترز"، نقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون قوله: "لن نترك جهدًا إلا وسنبذله في هذه المرحلة، من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة، وهذا يتطلب شجاعة وصبرًا لنصل إلى الخواتيم".

وأضاف: "وبالنتيجة فإننا سنجد الحل لأن الانتظار هو خسارة للوقت".

وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قد أعلن مرارًا أن الليرة اللبنانية، التي وصلت إلى مستواها الحالي عند 1507.5 مقابل الدولار لمدة عقدين، مستقرة وغير معرضة للخطر بفضل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية المرتفعة.