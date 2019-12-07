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شرطة "ممفيس" ألقت القبض على المرأة ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدّد

أمريكا.. عاملة المطعم أعطتها علبة "كاتشب" فأشهرت السلاح في وجه الجميع

أشهرت امرأة مسدسًا بوجه عاملة في مطعم ماكدونالدز، بعد خطأ "بسيط" ارتكبته الأخيرة، وفقًا للشرطة بمدينة ممفيس الأميركية.



وأعطت العاملة في ماكدونالدز، زبونة المطعم آسيا فستر، علبة الكاتشب، بدلًا من علبة الجيلي الهلامي، عن طريق الخطأ؛ مما أغضب فستر كثيرًا، وفقًا لصحيفة "ميترو".



وكانت فستر تطلب وجبتها من داخل السيارة، قبل أن تعود وتدخل للمطعم بعد اكتشافها أنها حصلت على علبة جيلي بدلًا من الكاتشاب.



ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" قالت شرطة ممفيس: إن كاميرات المراقبة في المطعم أظهرت فستر وهي تلوح بالمسدس تجاه العاملين في المطعم.



يذكر أن ماكدونالدز يستخدم العلب الحمراء للكاتشاب، والوردية للجيلي؛ الأمر الذي أدى للالتباس بالألوان بالنسبة للعاملة في المطعم.



وألقت الشرطة القبض على المرأة البالغة 20 عامًا، الثلاثاء، ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدد، والحيازة غير المشروعة للسلاح.