دوري المحترفين: السليتي لاعب الشهر وغروهي أفضل حارس خلال ديسمبر

مدافع الاتحاد أحسن واعد والوطني خالد العطوي ينال جائزة المدربين

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة الأفضل لشهر ديسمبر الجاري، عن الجولات من 7 إلى 10.

وسيطر فريقا الاتفاق والاتحاد على جوائز الأفضلية لشهر ديسمبر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما حقق خالد العطوي ونعيم السليتي من الاتفاق، والبرازيلي مارسيلو غروهي وسعود عبد الحميد من الاتحاد؛ أفضلية الفروع الأربعة من الجائزة.

وأعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحقيق المدرب الوطني خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق جائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر، فيما حقق لاعبه التونسي نعيم السليتي جائزة أفضل لاعب، أما جائزة أفضل حارس وأفضل لاعب واعد، فذهبت إلى البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، وزميله في الفريق نفسه سعود عبدالحميد تباعاً.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلًّا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.