المدينة المنورة.. تراجع في أعداد الإصابات لتصبح بعد الرياض ومكة

سجلت 73 حالة لتصبح في المركز الثالث

تراجعت المدينة المنورة، اليوم، في تسجيل عدد الإصابات، حيث بلغت 73 حالة، لتحل في المركز الثالث في عدد الإصابات للإحصائية اليومية بعد الرياض ومكة المكرمة، حيث سجلت يوم أمس 95 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 666 حالة.

كما سجلت محافظة ينبع 21 حالة منها 7 حالات جديدة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بعد تسجيل حالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة يوم أمس.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 690 حالة، منها 664 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 21 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.