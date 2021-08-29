"العربي الكويتي" يطلب توضيحاً رسمياً من "النصر" بشأن إلغاء اللقاء الودي

أبدى نادي العربي الكويتي في بيان نشره عبره حسابه الرسمي في "تويتر" استغرابه من إلغاء مباراته الودية المزمع إقامتها مع النصر السعودي، والمحدد لها يوم الخامس من سبتمبر القادم بالرياض.

وأوضح "العربي" أنه راسل النصر في تاريخ 22 يوليو لإقامة اللقاء الودي بين الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وجاء الرد بتاريخ 25 يوليو من جانب نادي النصر بالموافقة على التاريخ والمكان المحددان للمباراة الودية.

وبيّن النادي الكويتي أن جهازه الفني جدول المباراة كبروفة أخيرة للفريق قبل خوض منافسات كأس أمير البلاد، إضافة مخاطبته النصراويين للبدء في إجراءات إصدار التأشيرات (الفيزا) للاعبيه غير الكويتيين.

وفي ختام بيانه، أكد "العربي" أنه تفاجأ بنشر الحساب الرسمي للنصر على منصة "تويتر" بأن فريقهم لديه لقاء ودي آخر بنفس التاريخ دون سابق إنذار أو اعتذار خطي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير وتوضيح.