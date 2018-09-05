تعليم عسير يستعد للاحتفاء باليوم الوطني

بمشاركة جميع مدارس المنطقة

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 88 لهذا العام، بقاعة الاجتماعات ببيت الطالب .

وأوضح "آل كركمان"، أن جميع مدارس المنطقة ستشارك بفعاليات وأنشطة مختلفة للاحتفاء باليوم الوطني، ابتداء من يوم الأحد الثالث عشر من شهر محرم المقبل، ولمدة أسبوع، يتخلله الاحتفال الكبير الذي ستقيمه الإدارة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة، تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

يذكر أن الاجتماع تناول الإطار العام للمناسبة، وآليات التنفيذ وسبل دعم الميدان .