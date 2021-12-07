مدير فرع وزارة الموارد بالقصيم يلتقى وفدًا من هيئة حقوق الإنسان

لبحث سبل التعاون وتأطير العلاقة ومناقشة الدور التكاملي بين الجهتين

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم بالإنابة أحمد بن فهد الوتيد، وفدًا من مجلس أعضاء هيئة حقوق الإنسان، يترأسهم وليد بن صالح اليحيا، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

كان هذا اللقاء تشاوريًا لبحث سبل التعاون بين الجهتين، وتأطير العلاقة ومناقشة الدور التكاملي بين الهيئة وفرع الوزارة، وما يمكن أن يقدم في سبيل التوعية الإرشادية لنزلاء المراكز والدور والمكاتب في حقوق الإنسان وما تضمنته لوائح وأنظمة وتشريعات الهيئة، والدور الذي يمكنها من القيام بالجانب التثقيفي والتوعوي من خلال البرامج والأنشطة، وكذلك الدورات التدريبية الموجهة لكل مستفيد.

وقد حضر هذا اللقاء مساعد المدير العام لقطاع التنمية هدى بنت سليمان الزعاق، ومديرو بعض الإدارات المختصة في الفرع.