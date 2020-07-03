حارس النصر يرفض المشاركة في التدريبات.. وفيتوريا يمنح اللاعبين إجازة

كشفت مصادر إعلامية عن امتناع الأسترالي براد جونز حارس النصر عن دخوله في تمارين الفريق وذلك لانتهاء عقده وعدم تجديده حتى الآن من قبل إدارة النادي.

وأشارت أنباء أن الإدارة تسعى للاجتماع بـ"جونز" لحل أمر التمديد، حيث عرضت عليه التمديد إلى نهاية الموسم لكن اللاعب يشترط عقد لموسم كامل.

وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول تدريباته اليومية مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا.

واشتملت التدريبات على تمارين الإحماء، وتمارين لياقية وتمارين تكتيكية.

وقد منح مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين راحة عن تدريبات اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء السبت.