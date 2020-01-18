مدير مركز المعلومات الوطني يزور مطار الملك فهد ويطلع على الخدمات المقدمة

أشاد بالأداء المتميز الذي يحظى به المطار في تطوير إجراءات السفر الدولية

قام مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، بزيارة إلى مطار الملك فهد الدولي، مؤخرًا، وكان في استقباله كلٌّ من: رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام "داكو" المهندس عبدالله بن محمد الزامل، والرئيس التنفيذي المكلف عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، وذلك بحضور مدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي.



وتضمنت الزيارة جولة في صالتَي المغادرة الدولية والقدوم الدولي بالمطار؛ حيث اطلع "الوقيت" على سير عمل الخدمات المقدمة من قبل المركز لمطار الملك فهد الدولي.



وأشاد بالأداء المتميز الذي يحظى به المطار في تطوير إجراءات السفر الدولية، مقدمًا شكره إلى كلٍّ من: شركة مطارات الدمام، والإدارة العامة للجوازات، على جهودهما المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.



وقال "الوقيت": مركز المعلومات الوطني يمضي قدمًا لتوفير كافة الحلول التقنية والدعم الفني للمساهمة في تسهيل إجراءات السفر الدولي بالمطارات السعودية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الهادفة للارتقاء بقطاع الطيران في المملكة.



من جهته قدم "الزامل"، شكره لـ"الوقيت" على اهتمامه الكبير ودعمه المستمر لمطار الملك فهد الدولي.



يأتي ذلك ضمن التعاون المتميز بين جميع القطاعات في المطار للعمل ضمن منظومة متكاملة، وتوحيد الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمسافرين.



وأكد "الزامل" على الدور الهام الذي يلعبه المركز من خلال الخدمات التقنية والمنصات الرقمية في المطار.



جدير بالذكر أن مركز المعلومات الوطني يستعدّ لتدشين مجموعة من الخدمات الجديدة والمستقبلية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.