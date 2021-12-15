مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11143 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال لـ187 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 118.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11143.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 187 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدق، والجزيرة ريت، وجرير، وسبكيم العالمية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو مارين، وريدان، والفخارية، وأبو معطي، وملاذ للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و3.07%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وصدق، والإنماء، وكيان السعودية، ومسك، الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: شمس، والراجحي، والتطويرية الغذائية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 724.19 نقطة ليقفل عند مستوى 25208.89 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 108 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون ومائة ألف سهم تقاسمتها 4532 صفقة.