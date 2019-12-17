النظام السوري يفتك بـ14 مدنيًا بينهم أم وأطفالها الـ3

قصفهم من الجو والبر

قتل 14 مدنيًا وأصيب 18 شخصًا بجروح بعضهم في حالات خطرة، اليوم (الثلاثاء) في قصف جوي وبري شنه النظام السوري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفًا بريًا لقوات النظام السوري أوقع ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة، في قرية بداما في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الشرقي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنته قوات النظام السوري على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين.

في سياق متصل، ذكر شاهد عيان أن القصف طاول سوقًا وقد تضررت متاجر ألبسة وخضر عدة.

وأَضاف أن بقعًا من الدماء اختلطت بقطع من الألبسة أمام متجر دمرت واجهته.

وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضًا فصائل ومعارضة أقل نفوذًا.