الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021

سجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 104.95 نقطة خلال الفترة نفسها

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.

وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،