الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.
وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،
سجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 104.95 نقطة خلال الفترة نفسها
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.
وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،