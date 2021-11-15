الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021

سجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 104.95 نقطة خلال الفترة نفسها

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.

وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،

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15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443 10:49 AM

سجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 104.95 نقطة خلال الفترة نفسها

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.

وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،

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