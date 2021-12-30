إعلان عن نية طرح أسهم شركة علم للاكتتاب العام الأولي

سيتم إدراج اسمها في السوق الرئيسة لدى تداول السعودية

أعلنت شركة الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة علم ("الشركة" أو "علم")؛ عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لدى تداول السعودية.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 19 ديسمبر 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 22 ديسمبر 2021م.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (www.Elm.sa)، للحصول على مزيد من المعلومات.



