"سبق" تنشر صور وأسماء الفائزين بمسابقة المؤسس لحفظ القرآن.. تعرَّف عليهم

‫ 12 فائزًا في أربعة فروع.. وجوائز نقدية بلغت مليونًا ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكوكبة من الوزراء والعلماء وأئمة الحرم المكي وكبار المسؤولين بقطاعات الدولة، 12 فائزًا في الأفرع الأربعة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته، بجوائز نقدية بلغت مليونًا ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

وفاز في الفرع الأول على الترتيب: مجاهد فيصل الردادي (السعودية)، خير الدين أحمد بلقسام (الجزائر)، موسى محمد علي مدفع (فلسطين).

وفي الفرع الثاني فاز على الترتيب كل من: إدريس أبو بكر محمد (نيجيريا)، أحمد محمد حسن (أمريكا)، أحمد جار الله الجبوري (العراق).

وفي الفرع الثالث فاز على الترتيب كل من: عبدالسيد سليمان الماعون (ليبيا)، محمد شهاب الله (بنغلاديش)، الحسان أحمد سودا رمنتو (إندونيسيا).

وفي الفرع الرابع فاز على الترتيب كل من: علي حمادي بترالاهي (مدغشقر)، معاذ شكري ميرة (تايلند)، محمد علي (البرازيل).

وشهدت الدورة من المسابقة تميزًا تنظيميًّا من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية هذا العام، بتنوع برامج وفعاليات المسابقة، إضافة إلى كثرة أعداد الدول المشاركة فيها منذ انطلاقها قبل 41 عامًا، وسط تغطية إعلامية متميزة، وحضور لافت من مختلف وسائل الإعلام.