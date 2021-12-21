إضراب "الشاحنات" ليس بعيدًا.. ترقّب لـ"انتفاضة المعلمين" بـ8 محافظات إيرانية

احتجاجاتٌ تتواصل لتحسين أحوال المعيشة وتشريعاتٌ تتحايل لـ"لملمة القضية"

يستعد آلاف المعلمين لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق، الخميس المقبل، في 8 محافظات إيرانية، من بينها العاصمة طهران، بعد الإضراب الذي نفذه سائقو الشاحنات، ضمن سلسلة احتجاجات فئوية تطالب بتحسين أحوال المعيشة.

وطالب المجلس التنسيقي للتشكيلات النقابية، المعلمين في إيران، بالاحتجاج حتى تتحقق كافة مطالبهم، وتفي الحكومة بوعودها الخاصة بزيادة الرواتب.

وبحسب التلفزيون الرسمي؛ فإن مشروع قانون تصنيف المعلمين "يجب أن يصل برواتب المعلمين إلى 80% على الأقل من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة"، غير أن المسؤولين في الحكومة يقولون إن الإمكانات المتاحة لا يمكنها تحقيق الأمر.

وتسببت زيادة معدل التضخم في فقدان رواتب المعلمين لقيمتها، ونزلت تحت مستوى خط الفقر؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

ومشروع قانون تصنيف المعلمين اعتمده البرلمان الإيراني، الأربعاء الماضي، بعد احتجاجات سابقة للمعلمين؛ لكن المعلمين ردوا باحتجاجات أخرى بعد صدوره بيوم واحد، مبررين ذلك بأن صيغة القانون لن تتحقق في ظل عدم وجود تغطية مالية لها في الموازنة الجديدة لعام 2022 التي تم إقرارها الشهر الجاري.

ووفق موقع "إيران إنترناشونال"؛ فإن القانون تَضمن زيادة ما بين 10 و15% للرواتب حسب فئة التدريس والشهادات، وجعلت الفقرة 3 من المادة 6 التنفيذَ الكامل للزيادة مشروطًا بتوفر التمويل؛ مما يعني أنه إذا لم يتم توفير الميزانية اللازمة فلن تطبق الزيادة.

وفي الموازنة المالية للسنة الجديدة، وصلت موازنة التنمية والتطوير المدني إلى "حدودها الدنيا"، بأقل من 3 مليارات ونصف المليار دولار؛ وفقًا للباحث والمحلل السياسي الإيراني مهدي عقبائي.

ويلفت "عقبائي" في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الحكومة في موازنة 2022، "ضاعفت ميزانية قوات الحرس الثوري بنحو 2.5 مرة عن السنة الماضية؛ حيث تم تخصيص حوالى مليار يورو، أي أكثر من 30 ألف مليار تومان إيراني؛ في حين ارتفعت ميزانية التربية التعليم بنسبة 14% فقط".

ويردف: "تأتي هذه الأنباء في وضع يكون فيه العجز في مدفوعات المعلمين والمتقاعدين المتعلق بهذا العام والعام الماضي، لا يزال 20 إلى 30% من ميزانية التربية التعليم".

وذكر بيان نقابة المعلمين أن البرلمان لم يلتفت إلى احتجاجات المعلمين؛ فيما غرد المتحدث باسم النقابة، محمد حبيبي، على "تويتر" بأن القرار الذي اعتمده البرلمان كان "لملمة للقضية، ولم يكن تنفيذًا لمشروع التصنيف".

كما دعا المجلس التنسيقي للتشكيلات النقابية للمعلمين الإيرانيين، لعقد تجمع وطني في طهران والمدن الأخرى ومراكز المحافظات، الخميس المقبل؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة وعودها فيما يتعلق بخطة التصنيف، وتجاهلها مشروع قانون معادلة رواتب المتقاعدين، حسب قولهم.