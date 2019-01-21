بسلاح الأرض والجمهور .. الأبيض الإماراتي يعبر لدور الثمانية في كأس آسيا

هزم قيرغيزستان بثلاثية في مباراة صعبة

تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كاس آسيا 2019 المقامة على أرض الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك بفوزه على نظيره القيرغيزستاني بثلاثة أهداف لهدفين بعد أن اختتما الأشواط الأصلية بهدفين لكل منهما ليحتكما للأشواط الإضافية, وتبرز من خلالها خبرة وتمرس نجوم الأبيض الإماراتي؛ إذ تمكنوا من حسم بطاقة التأهل لصالح منتخب بلادهم بهدف ثالث كان بمثابة بطاقة العبور للدور المقبل.

تقدم المنتخب الإماراتي عبر لاعبه خميس إسماعيل عند الدقيقة 14 ، وأدرك منتخب قيرغيزستان عبر باعبه ميرلان ميرزيف عند الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني وظهر عزم أصحاب الأرض والجمهور على حسم بطاقة التأهل لصالحهم؛ وذلك بتكثيف هجماتهم على مرمى المنتخب القيرغيزستاني ، وحصل لهم ما أرادوا عندما تمكن لاعب الأبيض الإماراتي علي مبخوت من إعادة تقدم منتخب بلاده بهدف ثان عند الدقيقة 64.

حاول بعدها المنتخب القيرغيزستاني العودة مجدداً للمنافسة، وكانت الأمور تبدو في طريقها لحسم أصحاب الديار لمقعد في الدور المقبل قبل أن يؤجل لاعب المنتخب القيرغيزستاني تورسونالي روستاموف الحسم ؛ وذلك بإحرازه هدف التعادل عند الدقيقة 91 ليحتكم المنتخبان للأوقات الإضافية ، ولكن خبرة نجوم الأبيض كانت حاضرة واستطاعوا تسيير الأشواط الإضافية بهدوء وثقة حتى تحصل الأبيض على ركلة جزاء تقدم لها أحمد خليل وأحرز عبرها الهدف الثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة 103 ، بعده بدقيقتين ارتطمت كرة رأسية من مهاجم منتخب قيرغيزستان بالقائم الإماراتي في كرة كادت تفسد فرحة الهدف على الجماهير الغفيرة الحاضرة قبل أن يطلق حكم المبارة الصافرة معلنا تأهل أصحاب الأرض للدور المقبل.