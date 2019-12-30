وزارة العدل: إجازة أرضي مساهمتي المنيرة والشهابية في الأحساء

بعد دراستهما من فريق العمل المشكل في الوزارة

أعلنت وزارة العدل عن صدور أمرين كريمين يقضيان بإجازة صك أرض مساهمة المنيرة وصك أرض مساهمة الشهابية في الأحساء.

وكان صكا المساهمتين قد درسا لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك تقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.

وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.

وزارة العدل مساهمة المنيرة مساهمة الشهابية

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30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 05:13 PM

بعد دراستهما من فريق العمل المشكل في الوزارة

وزارة العدل: إجازة أرضي مساهمتي المنيرة والشهابية في الأحساء

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة العدل عن صدور أمرين كريمين يقضيان بإجازة صك أرض مساهمة المنيرة وصك أرض مساهمة الشهابية في الأحساء.

وكان صكا المساهمتين قد درسا لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك تقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.

وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.

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وزارة العدل مساهمة المنيرة مساهمة الشهابية

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