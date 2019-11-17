"الأرصاد" تحذّر تبوك والمدينة ونجران من أتربة مثارة وتدنٍ للرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها محافظتَي البدع وحقل ومحافظتَي تيماء وتبوك، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على أتربة مثارة وأمطار رعدية علي المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الأحد.