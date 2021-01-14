إسرائيل تعد خطة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية

تستعد لمواجهة طهران بعد رفعها تخصيب اليورانيوم

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أمر الجيش بإعداد خطة عسكرية عملياتية تهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية، وبحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأضافت الصحيفة أن ثمة هناك بدائل سيجري بلورتها خلال الفترة المقبلة للتعامل مع الملف النووي الإيراني، وستعرض على الحكومة لاحقًا.

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن إسرائيل تستعد لمثل هذه السيناريوهات في ظل الإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى عشرين في المئة، الأمر الذي سيقصر فترة العمل من أجل الحصول على قنبلة نووية.

4

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 05:08 PM

تستعد لمواجهة طهران بعد رفعها تخصيب اليورانيوم

إسرائيل تعد خطة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

6 2,119

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أمر الجيش بإعداد خطة عسكرية عملياتية تهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية، وبحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأضافت الصحيفة أن ثمة هناك بدائل سيجري بلورتها خلال الفترة المقبلة للتعامل مع الملف النووي الإيراني، وستعرض على الحكومة لاحقًا.

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن إسرائيل تستعد لمثل هذه السيناريوهات في ظل الإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى عشرين في المئة، الأمر الذي سيقصر فترة العمل من أجل الحصول على قنبلة نووية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021