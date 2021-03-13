الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90034 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90034 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.