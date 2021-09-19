منصة للتجارة الإلكترونية بدون رأس مال.. تعرّف على "قنوات"

تقدم عددًا من الحلول لعملائها المشتركين بتوفير آلاف المنتجات العالمية

باتت هناك العديد من المخاوف والتساؤلات التي تشغل أذهان الكثير من المبتدئين حول توفير رأس المال والتمويل ومصاريف التشغيل وخدمات الشحن والبضائع، وغيرها من المشكلات التي قد تشغل أذهان التجار والمبتدئين أو الراغبين في اقتحام هذا مجال التجارة الالكترونية ولمساعدة الشباب ورواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية.

يأتي هذا مع توسع مجالات التجارة الإلكترونية في العالم، وتزايد الإقبال عليها محليًا ودوليًا، سواء من خلال فتح أسواق جديدة أو اجتذاب أعداد من الشباب الطموح للعمل في هذا المجال الحيوي.

إحدى المنصات التي تهتم بهذا المجال "قنوات"التي تقدم أفضل الطرق لحل مشكلة رأس المال وشراء الضائع والشحن وغيرها، حيث توفر لأصحاب المتاجر الإلكترونية كل المنتجات العالمية بأسعار الجملة، وتمكنهم من اختيار المنتجات المفضلة لهم والدفع بعد البيع لعملائهم، كما أنها توفر خدمة الشحن السريع بإيصال وتسليم الطلبات عن طريق شركات شحن عالمية.



وتوفر "قنوات" أيضًا باقة متكاملة صُممت خصيصًا لكي تلائم احتياجات التجار من مئات الآلاف من المنتجات بأسعار الجملة والدفع فقط بعد بيع المنتج. كما تساعد التجار ممن لديهم مشاكل في عملية البيع على بيع منتجاتهم وزيادة أرباحهم من خلال عشرات الآلاف من منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية التي تحصل على منتجاتها عبر "قنوات"، وتقوم جميعها بعرض منتجات التجار وبيعها لزبائنها من دون أي جهد من التجار في عملية البيع، وبدون أي مخاطرة تذكر.



وتقدم منصة "قنوات" أيضا عددًا من الحلول التقنية لعملائها المشتركين، من خلال توفير آلاف المنتجات العالمية عبر موقعها، والتي يمكن للتجار عرضها على مواقعهم بنسب أرباح مختارة، كما تتيح لهم أيضًا عرض منتجاتهم على المنصة، لتصبح خلال أيام سلعة مطروحة وقابلة للبيع لدى عشرات الآلاف من المتاجر الإلكترونية حول العالم.



وحسب رأي الخبراء في هذا المجال أصبحت التجارة الإلكترونية من خلال منصة "قنوات" تتيح للمبتدئين والشباب والتجار بشكل عام فرصًا كبيرة للتجارة والربح بدون رأس مال أو مخاطر سوقية.