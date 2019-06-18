تداول مقطعين يظهران شجاعة امرأة أثناء محاولة حماية طفلتها من هجوم كلب

استمر في ملاحقتها حتى وصولها للمستشفى وتدخَّل أحد العاملين وأبعده عنها

أظهر مقطعان متداولان وثقتهما كاميرات أحد المستشفيات الخاصة محاولة كلب الهجوم على طفلة مع والدتها وسط دفاع أم الطفلة وشجاعتها لحماية ابنتها الصغيرة، لتلجأ وتدخل المستشفى إلا أن الكلب استمر في محاولته الهجوم عليها حتى تدخَّل أحد العاملين بالمستشفى وسط خوف الطفلة، وتهدئة والدتها لها وذهول الحاضرين من الحادثة.

وأظهر المقطعان المتداولان الذي لم يشيرا لموقع الحادثة أو زمنها، وجود امرأة معها طفلة بأحد الشوارع القريبة على ما يبدو من مستشفى خاص، ومفاجأة المرأة والطفلة بكلب حاول الهجوم على الطفلة وسط دفاع والدتها عنها.

وأظهر المقطع شجاعة الأم لحماية طفلتها الصغيرة، لتهرب إلى المستشفى المجاور لها، وسط استمرار محاولة الكلب الهجوم على الطفلة ودفاع المرأة عن الطفلة ليقوم أحد العاملين برمي الكلب بأوراق، وليهرب الكلب من الموقع، وسط تهدئة المرأة لطفلتها، وذهول العاملين في المستشفى.