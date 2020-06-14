القصيم .. إغلاق 16 منشأة ومصادرة 4 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

نفذته الأمانة خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (16) منشأة خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ويأتي ذلك امتدادًا للحملة المكثفة التي تنفذها أمانة المنطقة بشكل يومي على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن سلامة الجميع هدف رئيسي تسعى الأمانة لتحقيقه بشكل حازم عبر جولات رقابية مكثفة تستهدف جميع المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

ونفذت الأمانة وبلديات المنطقة أكثر من (9500) جولة رقابية أصدرت من خلالها (923) مخالفة وإشعارًا على المنشآت المخالفة، من ضمنها (19) مخالفة للتدابير الصحية والوقائية و(3) مخالفات للتكدس في مساكن العمالة، بالإضافة إلى (6) مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية، ومصادرة (4) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.